Американският президент Доналд Тръмп заплаши с 20-процентно мито върху европейските автомобили, ако ЕС не премахне търговските бариери за американски компании.

Ултиматумът дойде часове след като влязоха в сила новите европейски контрамита за американски стоки.

Европейският съюз дълго време поддържа „мита и търговски бариери спрямо САЩ и техните велики компании и работници”, написа Тръмп в „Туитър”.

„Ако тези мита и бариери не бъдат премахнати скоро, ще въведем мита от 20% за всичките им автомобили, внасяни в САЩ”, добави той.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!