Разследват смъртта на 46-годишен мъж, починал по време на живо излъчване

Прокурорите във Франция разследват смъртта на 46-годишен мъж, който е починал по време на пряко предаване, показващо как е бил малтретиран.

Според информацията той е починал в понеделник в село Конт в южната част на Франция. Започнало е разследване за установяване на причината за смъртта, разпоредена е аутопсия, съобщава „Гардиън“.

Мъжът, чието истинско име е Рафаел Гравен, но в интернет е известен като Жан Порманов или JP, е привлякъл последователи, като е излъчвал на живо в интернет предавания, в които е бил малтретиран или унижаван.

Полицията в Ница разследва от осем месеца предполагаеми „умишлени актове на насилие“ срещу „уязвими хора“, които са били заснети на видео и публикувани в интернет. Потребители в интернет заявиха, че видеото на 46-годишния мъж е било излъчено за първи път на живо на австралийската платформа Kick и след това е било широко споделено.

Разследването, започнало през декември, е предизвикано от доклад на френското издание Mediapart, разкриващ съществуването на такива видеоклипове, гледани от хиляди зрители, особено на платформата Kick.

В изявление говорител на Kick заяви, че компанията „спешно разглежда обстоятелствата и се ангажира с съответните заинтересовани страни, за да разследва ситуацията“.

„Ние сме дълбоко натъжени от загубата на Жанпорманов и изказваме съболезнования на неговото семейство, приятели и общност“, се казва в изявлението.

Правилата на платформата са „създадени, за да защитят създателите“ и Kick „се ангажира да спазва тези стандарти в цялата платформа“, се добавя в изявлението.

