Опериран е 65-годишният мъж, пострадал тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт, съобщиха от "Пирогов".

По време на операцията травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа.

65-годишният мъж остава за лечение в университетската болница.

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент.

Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

