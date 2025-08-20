dalivali.bg
България

Шофьор е хванат с 2,63 промила и амфетамин зад волана в Разград

Мъжът е задържан в районното управление

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:30 ч. 20.08.2025 г.

Мъж е задържан в Разград за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, съобщиха от полицията в града.

Автомобилът му е спрян за полицейска проверка снощи около 23:30 часа на бул. „Априлско въстание“ в Разград.

В хода на проверката е установено, че 34-годишният шофьор от село Стражец е под въздействието на алкохол и наркотици.

Пиян и дрогиран 17-годишен без книжка катастрофира в „Студентски град“

Пробата му с дрегер отчела 2,63 промила, а „Drug test“-ът показал резултат, положителен на амфетамин, съобщава БТА.

Взети са кръвни проби за химичен анализ. Мъжът е задържан в районното управление. По случая е образувано досъдебно производство.

Само за седмица - от 11-и до 17 август, в област Разград са установени четирима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При един от тях концентрацията е била над 1,2 промила. 

