dalivali.bg
София
сега Слънчево 20°
12 Слънчево 23°
13 Незначителна облачност 25°
14 Незначителна облачност 27°
15 Незначителна облачност 27°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

"Уолстрийт Джърнъл": Мъск изостави плановете си за нова политическа партия

Най-богатият човек в света представи &quot;Американската партия&quot; през юли след публичен спор с президентаТръмп

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:08 ч. 20.08.2025 г.

Милиардерът Илон Мъск тихо изостави плановете си да създаде нова политическа партия, като казва на съюзниците си, че иска да се фокусира върху компаниите си, съобщи "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на хора, запознати с плановете.

Мъск, без да коментира по-подробно публикацията, написа в "Екс": "Нищо, казано от @WSJ, не трябва да се приема за истина".

Мъск, най-богатият човек в света, представи "Американската партия" през юли след публичен спор с президента Доналд Тръмп относно законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Напоследък той се е фокусирал отчасти върху поддържането на връзки с вицепрезидента Джей Ди Ванс,  пише вестникът, и е признал пред свои сътрудници, че създаването на политическа партия би наранило отношенията му с Ванс, цитиран от БТА. 

Мъск, най-богатият човек в света, и неговите сътрудници са казали на хора, близки до Ванс, че милиардерът обмисля да използва част от финансовите си ресурси, за да подкрепи Ванс, ако той реши да се кандидатира за президент през 2028 г., пише вестникът, цитиран от БТА. 

Изпълнителният директор на "Тесла" и "СпейсЕкс" похарчи близо 300 милиона долара през 2024 г., за да помогне на Тръмп и други републиканци да бъдат избрани, оказвайки огромно влияние през първите няколко седмици от мандата на Тръмп като ръководител на новосъздадената институция – министерство за ефективност на правителството.

Ройтерс не можа да потвърди веднага информацията на вестника.

Ванс, който призова за примирие след публичния конфликт между Мъск и Тръмп, потвърди позицията си този месец и заяви, че е помолил Мъск да се върне в редиците на републиканците.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен

Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен
Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима души

Обвиниха българския шофьор на камион, ударил кола, в която изгоряха трима души
Механик разби „Ферари“ за над 400 000 долара по време на тест драйв

Механик разби „Ферари“ за над 400 000 долара по време на тест драйв
Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Съдът реши: „Граф Игнатиево“ да изплати 160 хил. лв. на сина на загиналия пилот Валентин Терзиев

Съдът реши: „Граф Игнатиево“ да изплати 160 хил. лв. на сина на загиналия пилот Валентин Терзиев
Тази сутрин
Снимка: "Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
"Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
Снимка: Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Снимка: Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин