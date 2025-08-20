"Уолстрийт Джърнъл": Мъск изостави плановете си за нова политическа партия

Милиардерът Илон Мъск тихо изостави плановете си да създаде нова политическа партия, като казва на съюзниците си, че иска да се фокусира върху компаниите си, съобщи "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на хора, запознати с плановете.

Мъск, без да коментира по-подробно публикацията, написа в "Екс": "Нищо, казано от @WSJ, не трябва да се приема за истина".

Мъск, най-богатият човек в света, представи "Американската партия" през юли след публичен спор с президента Доналд Тръмп относно законопроекта за намаляване на данъците и разходите.

Напоследък той се е фокусирал отчасти върху поддържането на връзки с вицепрезидента Джей Ди Ванс, пише вестникът, и е признал пред свои сътрудници, че създаването на политическа партия би наранило отношенията му с Ванс, цитиран от БТА.

Мъск, най-богатият човек в света, и неговите сътрудници са казали на хора, близки до Ванс, че милиардерът обмисля да използва част от финансовите си ресурси, за да подкрепи Ванс, ако той реши да се кандидатира за президент през 2028 г., пише вестникът, цитиран от БТА.

Изпълнителният директор на "Тесла" и "СпейсЕкс" похарчи близо 300 милиона долара през 2024 г., за да помогне на Тръмп и други републиканци да бъдат избрани, оказвайки огромно влияние през първите няколко седмици от мандата на Тръмп като ръководител на новосъздадената институция – министерство за ефективност на правителството.

Ройтерс не можа да потвърди веднага информацията на вестника.

Ванс, който призова за примирие след публичния конфликт между Мъск и Тръмп, потвърди позицията си този месец и заяви, че е помолил Мъск да се върне в редиците на републиканците.

