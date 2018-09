Детска градина в Китай откри учебната година с танци на пилон, пише Би Би Си.

Родители са били поканени на церемонията за откриването на учебната година в детска градина в южния град Шенжен. Там те са станали свидетели на нестандартно решение за забавление - вместо детски песни и театър са танцували жени в оскъдно облекло на пилон.

Videos posted on social media show a Kindergarten school in China welcoming back students from their summer break by organising a strip pole dance. The pole used by the strip dancer to carry out her act has the Chinese national flag mounted on it. @IndianExpress pic.twitter.com/noHMxpJPRN

Кадри и клипове заляха социалните мрежи и хиляди потребители на китайска микроблогинг платформа изразиха възмущението си.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774