Четирима души са в критично състояние в четвъртък вечерта, след като бяха ударени от мълния в парк, намиращ се срещу Белия дом, съобщиха служители на местната пожарна и Спешна помощ.

Говорител на отдела за противопожарна и Спешна медицинска помощ на окръг Колумбия, Вито Маджиоло, каза, че са открили пострадалите в тежко състояние.

Инцидентът е станал малко преди 19 часа.

Lightning hits people near White House, God has spoken? Multiple people are in “critical condition” following a lightning strike in Washington, DC. pic.twitter.com/ogrbETpLNo