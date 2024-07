Видеозаписи, излъчени по местната телевизия, показват, че возилото е напълно изгоряло.

Шофьорът на автобуса също умира. Други седем деца са откарани в болница с линейка. Те са с тежки наранявания.

Загиналите и пострадалите деца са на възраст от шест до тринадесет години. Първоначалните разследвания показват, че автобусът е бил ударен отзад от малък пикап.

12 children killed in school bus accident



No fewer than twelve children were killed in South Africa on Wednesday morning after a minibus transporting them to school near Johannesburg crashed and caught fire after being hit by another vehicle.

