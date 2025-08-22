Социалният министър: За 8 месеца са установени 2300 случая на работа без трудов договор

Само в областта на туризма са направени над 4000 проверки от началото на летния туристически сезон. Нарушенията са над 19 000. Това обяви пред журналисти в курортния комплекс Слънчев бряг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, предаде БТА.

Заедно с директора на инспекцията по труда в Бургас Павлин Васков той се включи в поредна проверка за спазване на трудовото законодателство.

“Това, което ме притеснява, е че в цялата страна от началото на годината сме установили 2300 случая на работа без трудов договори", каза министърът. Една четвърт от тях работят в областта на хотелиерството и ресторантьорството . "Това показва, че този сектор се оказва изключително рисков. Над 20 на сто от икономиката ни е в сивия сектор. От друга страна, не достигат пари за пенсии, за майчински, не достигат пари за младите хора. Как да стигнат, след като близо една четвърт от бизнеса работи в сивия сектор", каза министърът.

В проверката на хотелски комплекс в Слънчев бряг, на която присъства и Борислав Гуцанов, сериозни нарушения не бяха установени.

“Проверени са над 40 човека. Има служители, които са непълнолетни, но всички имат разрешения от родителите си за работа. Няма фрапиращи нарушения. Дано всички хотели са така“, коментира Гуцанов. Павлин Васков добави, че собственикът на хотела “Сън палас“ има още четири обекта в Слънчев бряг. “В другите три обекта са констатирани хора без трудови договори. Затова решихме да проверим и четвъртия обект на фирмата. Очакванията, че тук ще има хора без договори, не се оправдаха“, каза той.