Германия не е засегната от удара по петролопровода „Дружба“

Унгария и Словакия не получават руски петрол

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:27 ч. 22.08.2025 г.

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Украинските въоръжени сили снощи нанесоха удар по помпената станция "Унеча" в руската Брянска област.

Тръбопроводът "Дружба" минава през Брянска област и се разделя на северна част (към Полша и Германия) и южна част (към Унгария, Словакия и Чехия). Доставките на руски петрол за Полша са прекратени през февруари 2023 г., а за Германия – от началото на 2023 г., но южната част продължава да снабдява Унгария и Словакия.

Към момента по северната част на "Дружба" тече казахски петрол до рафинерията в "Швет", която осигурява по-голямата част от горивото за Берлин. 

Украйна удари нефтената помпена станция Унеча, доставките по нефтопровода „Дружба“ са спрени

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди съобщи снощи, че Украйна е нанесла удар по "Унеча", критична част петролопровода "Дружба".

Доставките на петрол към Унгария по съоръжението са спрени заради атаката, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто.

Доставките на петрол за Словакия по "Дружба" също са били прекъснати снощи, съобщи словашкият оператор "Транспетрол".

В началото на седмицата Унгария и Словакия съобщиха, че са спрели да получават руски суров петрол по "Дружба" след украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област, но два дни по-късно доставките бяха възобновени.

