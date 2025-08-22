Доставките на суров петрол от Русия до Унгария през нефтопровода „Дружба“ са спрени поради атака срещу нефтопровода близо до руско-беларуската граница, съобщи унгарският външен министър Петер Сийярто в публикация във Facebook.

Сийярто добави, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.

Украинските военни са ударили нефтопомпената станция „Унеча“ в Брянска област на Русия, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди.

За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседната Унгария остават зависими от руската енергия и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез петролопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

Украйна засили атаките срещу енергийната инфраструктура на Русия, насочени към сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ представляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK