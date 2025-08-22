Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев. На 14 август той премаза с електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг. 

Това стана ясно преди днешното съдебно заседание.

Очаква се обвинението да бъде променено от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди.

Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг. Остава критично състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишния й син. 

На младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за  неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва. 

По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.

 

