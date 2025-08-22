Опитна парашутистка загина след скок от 4600 метра в поле край селище в английското графство Дърам през април. Разследването установи, че 32-годишната жена се е самоубила след като предходната нощ се разделила с половинката си, предаде Гардиън.

32-годишната Джейд Дамарел била изключително опитна парашутистка от Кайрфили, Уелс, с над 500 скока зад гърба си, включително шест само ден по-рано.

На последния си полет обаче тя умишлено не отворила основния си парашут, който обичайно се задейства на около 1500 метра височина.

Освен това изключила и устройството за автоматично отваряне на парашута, което се задейства при определена скорост или височина. Разследването установило, че и парашутът, и устройството са били в напълно изправност.

Дамарел обичайно носела камера, за да заснема скоковете си, но на този ден не го направила.

Полицията открила върху заключения екран на телефона ѝ инструкции за достъп, а вътре – бележки към семейството ѝ, в които тя се извинявала и им благодаряла за подкрепата.

В изявление след края на делото семейството ѝ заяви, че приема заключенията на съдебния лекар и благодари на парашутистката общност за оказаната подкрепа.

Те описват Джейд като „блестяща, красива, смела и наистина изключителна“ и подчертават, че искат да говорят „открито и без срам“ за смъртта ѝ, за да допринесат за култура, в която психичните затруднения се посрещат с доброта и разбиране.

