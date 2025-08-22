12 души загинаха и 4 са изчезнали, след като част от мост в строеж се срути в северозападната част на Китай, съобщиха държавните медии.

Видео, публикувано от държавната телевизия CCTV, показва как средната част на арката на моста внезапно се срутва и пада в водите на река Жълта река. Причината е повреда на стоманено въже, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

По време на инцидента на място са били 15 работници и проектен мениджър.

Мостът на железопътната линия Сичуан-Цинхай е най-големият двупистов мост с непрекъсната стоманена арка в света, според „Народни дневник“.

Той е и първият железопътен стоманен арков мост в Китай, прекосяващ Жълтата река, и вторият по дължина в страната, се посочва в доклада.

Снимки, публикувани в държавните медии, показват частично построения мост, липсващата му средна част и две гигантски скелеви кули и няколко крана до него. Стотици спасители бяха мобилизирани за операцията по търсене и спасяване.

Индустриалните инциденти са доста чести в Китай поради неясни правила и нестриктни стандарти за безопасност.

През декември миналата година 13 души изчезнаха след като се случи срутване на строителна площадка на голяма железопътна линия в южния китайски град Шенжен. Нямаше съобщения за оцелели.