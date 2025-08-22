dalivali.bg
Бар накара клиенти да платят по 2 евро такса за фоновата музика

Всички били съгласни, че диджеят бил добър, но никой не ги предупредил за таксата

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:14 ч. 22.08.2025 г.

Разгневени туристи са били принудени да платят допълнително в бар, след като към сметката им е добавена странна музикална такса.

Група посетители са били възмутени, когато са разбрали, че трябва да платят по 2 евро всеки, само защото е звучала фонова музика, докато са се хранили.

На 17 август четиримата туристи се отправили към старомоден бар в Остуни, Южна Италия, за питиета и предястия.

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Те си поръчали предястия, коктейли и плодов сок. Докато се наслаждавали на вкусната храна и пили от мохито и негрони, настроението им било високо.

Диджей пускал летни парчета, за които всички се съгласиха, че са „много добри“, тъй като прекарали прекрасна вечер заедно.

Но когато помолили сервитьора да донесе сметката, групата била изненадана – по 2 евро на човек били таксувани под „музика“ в сметката, пише британският "Сън".

Когато посетителите попитали за какво точно плащат, им било казано, че това се отнася за покриване на разходите за диджей. Той е осигурявал фонова музика в заведението цяла нощ, без клиентите да знаят, че всъщност плащат за изпълнението. Те потвърдиха, че не са били информирани предварително и споделиха снимка на касовата бележка в социалните мрежи.

