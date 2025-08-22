18-годишният Никола Бургазлиев се изправя пред Окръжния съд в Бургас. Очаква се съдът да реши дали да го върне обратно в ареста, след като младежът беше освободен под „домашен арест“.

Припомняме, че на 14 август в „Слънчев Бряг“ 18-годишният Бургазлиев помете с АТВ шестима пешеходци.

И към днешна дата лекарите в Бургас се борят за живота на 35-годишната Христина от Пловдив и малкия ѝ син Мартин, двама от пострадалте тежко при инцидента. Те остават в кома, в реанимацията на областната болница.

Майката е изпаднала в клинична смърт, а детето показва признаци на пробуждане, казаха по-рано днес близки на пострадалите пред bTV.

Паралелно с очакваното решение на съда в Бургас, днес три града в страната излязоха на протест с искания за спрведлива и тежка мярка за младежа, управлявал АТВ-то, както и за временно отстрняване от длъжност на родителите му от систтемата на МВР.

