Метал титаните от MANOWAR се завръщат в България с мега концерт на фестивала "Midalidare - Rock In The Wine Valley" през 2025 г.

„България е страна на рока, няма съмнение за това. И никой не може да го оспори. Това не значи, че българите не харесват и друга музика, харесват. Музиката е в кръвта им, но най-вече – България е рок. И рок, и рокендрол, и хард рок, и хеви метал. Ние сме благословени, че намерихме такава страхотна публика там – публика, която ни обича, лоялна е и е дива по много хубав начин“, заяви в специално интервюю за bTV създателят на бандата Джоуи Де Майо.

Заявката на групата е концертът да е най-голямата им продукция в страната досега.

На въпрос какво да очакват феновете от концерта, който ще се проведе на 11 юли, той заяви: „Голям, шумен, епичен, вдъхновяващ заряд до максимум, който с гордост ще ви представим. В чест на най-великите фенове в България. Голямо, голямо, голямо!“

Празнувайки 45-ата годишнина от основаването си, MANOWAR ще тръгнат на турнето “Blood of Our Enemies Tour 2025”, с което ще отпразнуват съответно албумите “Hail to England” и “The Sign Of The Hammer 2024”, както и ще преставят допълнителни любими песни на феновете от огромната си кариера, разгърнати в чисто нова сценична продукция.

Това ще е петият концерт на групата в страната.

Повече вижте във видеото.