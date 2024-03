Впечатляващата с мащаба и общественото си значение кампания „Заедно срещу рака на дебелото черво“, инициатива на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, вече е отворена за хората от цяла България. Програмата предоставя възможност за напълно безплатно лабораторно изследване, което може своевременно да сигнализира за коварното заболяване.

Близо 6000 безплатни скринингови теста бяха направени в София по време на пилотната програма на Фондацията, която приключи миналата година. Инициативата беше подкрепена с експертизата на водещите специалисти в областта на онкологията и гастроентерологията - проф. д-р Галина Куртева, проф. д-р Панайот Куртев, проф. д-р Крум Кацаров и д-р Росица Кръстева.

Липсата на ясно изразени симптоми в началните стадии на болестта води до късно диагностициране, когато шансовете за лечение значително намаляват. Именно поради тази важна особеност, ракът на дебелото черво е втората най-честа причина за смърт при онкологичните заболявания в България. Той е вторият най-често срещан рак при жените и трети по честота при мъжете в страната. В същото време, последните данни на ОИСР и ЕК показват, че България е единствената държава в Европейския съюз, в която се отчита увеличаване на смъртността от рак. Страната ни изостава по отношение на превенцията, ранната диагностика, лечението и преживяемостта на пациентите с онкологични заболявания.*

Как ще се осъществява Националната програма „Заедно срещу рака на дебелото черво“:

Програмата се провежда в съответствие с препоръките за скрининг в ЕС и ще бъде подкрепена с активна информационна кампания в националните медии, както и с онлайн образователна кампания за специалисти. Скрининговото изследване, което представлява тест за окултни кръвоизливи, е бързо и абсолютно безболезнено, a досега беше възможно да се извърши чрез НЗОК само за хората с рискови фактори за развитие на болестта. В програмата имат възможност да се включат всички мъже и жени на възраст 50-74 г. Желаещите да се тестват трябва да предоставят фекална проба в една от над 300-те лаборатории в страната, част от партньорската мрежа на Програмата. В помощ на всички желаещи функционират безплатен национален номер 0800 202 80 и информационен сайт testvai.bg.

,,Причината да стартираме кампанията за скрининг е изцяло човешка и много лична - Фондацията е създадена именно в памет на покойния проф. Цоцорков, който не успява да се пребори с коварното заболяване. Ние знаем, че ключът към предотвратяването на рака на дебелото черво се крие в ранното откриване на болестта”, споделя Йоана Маринова, изпълнителен директор на Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

,,С всяка наша стъпка ние се борим да променим и подобрим здравната система в България и да помогнем на хиляди хора и техните семейства. Сега, със старта на Националната скринингова кампания всеки човек, от всеки край на България ще има възможността да се тества безплатно и да се погрижи за здравето си”, добавя Елена Джамбазова, програмен директор “Здравеопазване” във Фондацията.

Кампанията се провежда и със съдействието на Министерството на здравеопазването.

*Източници: OECD (2023), Профили на държавите по отношение на рака: България 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa33bc55-bg; Pousette A, Hofmarcher T. Tackling inequalities in cancer care in the European Union. IHE REPORT 2024:1. IHE: Lund, Sweden.