Представете си свят, в който музиката на "Бийтълс" не съществува. Свят без "Yesterday" или "let it be", където Пол Маккартни и Ринго Стар не са били музиканти.

Новият филм на режисьора Дани Бойл ни разказва историята на музиканта Джак, който се събужда след пътен инцидент и открива, че се е озовал в свят, в който никой не е чувал за "Бийтълс", а музиката им - никога не е съществувала.

Джак трябва да вземе решението на живота си: Дали да бъде създател на музиката на четворката от Ливърпуул и да стане звезда или да избере обикновен живот и любовта в лицето на Ели. За главните роли във филма режисьорът Дани Бойл избира британските актьори Химеш Пател и Лили Джеймс.

"Един от страховете ни беше да не се уморят хората от песните, но пък как може да ти омръзнат 15 от най-великите песни на всички времена? Е, може и да се случи във филм, ако не намериш правилния човек да ги изпълни....." . Така Дани Бойл избира именно Химеш Пател да изпълни главната роля - млад британски актьор, който умее да пее и да свири на китара. Към кастинга се присъединява Лили Джеймс и изглежда между тях се получава актьорска химия. И за двамата този ден се оказва късметлийски, защото ги избират за ролите на Джак и Ели.

"Героят ми Джак е някакси объркан в началото, защото му се случва нещо, което не предполага - да бъде истински музикант. Сърцето му се къса, че се проваля, но в същото време, когато мечтите му се сбъдват, любимата му го напуска и той отново е съкрушен. Това е описано толкова красиво в историята." - разказва Химеш.

"Това е просто история за приятелство, за това как някъде там има човек, с когото просто си подхождате и ако е писано, ще бъдете заедно. Харесвам такъв тип романтична идея. На пръв поглед изглежда обикновена любовна история, с изключение на това, което се случва с Джак." - казва Лили.

"Вчера си е за вчера" не е биографичен филм за "Бийтълс", не е и мюзикъл. Той е филм за музика. И изглежда Пол Маккартни и Ринго Стар са одобрили идеята. Екипът на филма изпратили писмо заедно с филма до изпълнителите, а те им дали зелена светлина.

"Писахме им и им изпратихме филма. Получихме прекрасен отговор от Ринго. Ние наистина бяхме големи късметлии. Този филм не идва с някакъв етикет "одобрено от Бийтълс". Трябва да заслужи мястото си в света, защото песните принадлежат на всички." - казва режисьора Дани Бойл.

Химеш Пател казва, че по време на снимките на филма слушал два пъти повече музиката на "Бийтълс". Той нарича тяхната музика "заразителна" и "уникална".

"Пътувахме доста с автомобил до Съфолк и аз ходех и се връщах обратно до Лондон за разни неща. Пусках различни албуми и ги обсъждах със Стийв, моят шофьор. Беше доста готино. И двамата харесваме "Бийтълс", но не знаехме чак толкова много за тях. Беше като магическо пътуване с "Бийтълс". - казва Лили Джеймс.

Във филма участват и телевизионния водещ Джеймс Кордън, както и поп звездата Ед Шийрън.

"Е, винаги трябва да има някой известен. Аз познавам Ед доста добре, той идва от същото място, където и аз живея. И той точно се готви да се ожени за момичето, с което е ходил в гимназията. Попитахме първо Крис Мартин, защото е традиционно по-добре изглеждащ, но той отказа и Ед каза: ,,Да''. Беше удоволствие да се работи с него. - казва сценаристът на филма Ричард Къртис.

Премиерата на филма "Вчера си е за вчера" по кината у нас е на 5 юли.