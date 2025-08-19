11-годишно момче е получило медицинска помощ за наранявания на ръката си след сблъсък между джет и надуваема лодка на плажа Исос в Корфу, съобщава в. "Катимерини".

Момчето, което е от Германия, се е возело на джета, който е управляван от 61-годишен мъж от Гърция.

Надуваемата лодка е имала двама пътници.

Управляващите и двете плавателни съдове по-късно са дали показания пред служители на пристанищните власти, които разследват обстоятелствата около инцидента.

