11-годишно момче е получило медицинска помощ за наранявания на ръката си след сблъсък между джет и надуваема лодка на плажа Исос в Корфу, съобщава в. "Катимерини".
Момчето, което е от Германия, се е возело на джета, който е управляван от 61-годишен мъж от Гърция.
Надуваемата лодка е имала двама пътници.
Управляващите и двете плавателни съдове по-късно са дали показания пред служители на пристанищните власти, които разследват обстоятелствата около инцидента.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK