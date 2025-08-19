Южноафриканската полиция е арестувала бившия собственик на най-голямата ферма за опазване на носорози в света по обвинения в контрабанда на рогове от застрашените животни, предаде БГНЕС.

Джон Хюм, на около 80 години, е задържан заедно с още петима души след „сложно разследване на транснационален трафик на рогове от носорози“, започнало през 2017 г., информира специализираното полицейско звено „Хоукс“.

Търговията с рогове от носорози е легална в Южна Африка за местни граждани, но законите забраняват износа им заради международното ембарго.

Хюм беше собственик на най-голямата ферма за носорози до 2023 г., когато тя бе закупена от неправителствената организация African Parks. Обектът „Platinum Rhino“ в провинция Северозапад, с площ 7 800 хектара, приютява около 2000 животни – близо 15% от останалата дива популация на южния бял носорог.

Разследващите са разкрили измамна схема с участието на държавни служители, които са издавали разрешителни за продажба на около 964 рога за вътрешния пазар, но те всъщност са били изнесени към нелегални пазари в Югоизточна Азия.

Хюм и останалите обвиняеми се явиха пред магистратски съд в столицата Претория и бяха освободени под гаранция, съобщи говорителят на „Хоукс“ Кристофър Синго.

Зимбабвиец по рождение, Хюм предизвика скандал през 2017 г., когато организира тридневен онлайн търг на рогове, които бе натрупал, след като ги отрязвал с цел да предотврати избиването на животните от бракониери. Продажбата обаче привлече по-малко купувачи от очакваното.

Някога изобилни в Субсахарска Африка, популациите на носорози драстично намаляха заради лов от европейски колонизатори и масово бракониерство. На черния пазар роговете се търсят особено в Азия, където цената им на килограм съперничи на тази на златото и кокаина. Освен като символ на статус, те се използват и в традиционната медицина за предполагаеми афродизиачни свойства.

