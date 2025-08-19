Двойка инфлуенсъри е щастлива, че е жива, след като автомобил се вряза през прозореца, докато се хранят в един от любимите си ресторанти.

Нина Сантяго, известна като NinaUnrated, и Патрик Блеквуд записвали видео в ресторанта CuVée’s Culinary Creations в Хюстън, Тексас, пише „Индипендънт“.

Двойката, която има над 20 000 последователи в социалните мрежи, снимала поредица за своя начин на живот и посещенията си в популярни ресторанти в Тексас.

„Просто седяхме в уютно сепаре в любимия ни ресторант и се наслаждавахме на невероятната селекция от сандвичи със сьомга, кралски стриди, макарони със сирене, както и някои освежаващи напитки“, написа Нина под видеото в YouTube.

В клипа се вижда как двамата ядат бургери, а в този момент кола се врязва, те отскачат, а около тях летят стъкла.

Food bloggers narrowly escape car crash in restaurant



Nina Santiago and Patrick Blackwood were filming their latest video at a restaurant in Texas when an SUV crashed into the building. The car shattered the window and almost ran over the couple, who were peacefully enjoying… pic.twitter.com/W3Xs5l5HIx — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

В публикацията двойката написа: „Този SUV се вряза в стъклото с 35-40 мили в час и се удари точно до Патрик от външната страна на сепарето.“

В същото видео двойката показа последствията, включително степента на нараняванията си, като Нина има рани по ръката и лицето, а Патрик е с голяма рана на бузата.

„Добре, време е за шевове. Тялото ми е схванато, главата ме боли малко, а челюстта също. Просто съм щастлива, че съм жива“, казва Сантяго.

Тя разкрива също, че това е вторият им инцидент през същия месец, което прави случая още по-тревожен.

Двойката има късмет, че се отървава с леки наранявания от инцидента.

„Бяхме на косъм, по някакво чудо и двамата сме добре - само сме разтърсени и променени завинаги“, казват те.

„Бъдете внимателни, защото животът е толкова непредсказуем. Този SUV се появи от нищото, а ние просто се наслаждавахме на една обикновена вечеря“, допълва още двойката.

Ресторантът сподели клипа в Инстаграм и написа: „Беше определено луд уикенд в Cuvées. Благодарим на Бога, че всички са живи и здрави! Нищо няма да ни попречи да продължим да предлагаме чудесна храна.“

Все още не е ясно дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на автомобила.

