Върховният касационен съд реши авиобаза „Граф Игнатиево“ да плати близо 110 хил. лева на сина на загиналия през лятото на 2021 г. при катастрофа с МиГ-29 пилот майор Валентин Терзиев за извънредния труд, положен от баща му. Върху тази сума има и натрупани лихви за още 54 хил. лева.

Броят часове извънреден труд на загиналия български пилот се оспорваше от авиобазата. Пред съда обаче беше доказано, че майор Терзиев е положил 3494 часа (437 дни) повече от нормата, информира Радио Пловдив.

На първа инстанция на сина на пилота - Александър Терзиев, беше присъдено малко над 34 хиляди лева обезщетение, но следващите две инстанции са завишили сумата с още 75 500 лева.

Подполковник Валентин Терзиев загина край Шабла през юни 2021 г. по време на тактическо учение, след като неговият МиГ-29 падна в Черно море.

Обвинение по случая тогава получиха полковник Методи Орлов и зам.-шефът на щаба на ВВС полк. Юрий Луканов. Делото за смъртта на Валентин Терзиев беше прекратено през септември 2023 г. без да има наказани. Военните заключиха, че пилотът е бил толкова концентриран да следи мишената си, че не е наблюдавал навигационните уреди за височина и скорост.

Два месеца по-късно обаче Военният съд в Сливен нареди делото да бъде възобновено, тъй като прекратяването на разследването било необосновано и преждевременно.

Пилотът беше посмъртно повишен в чин подполковник.

