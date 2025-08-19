Стотици пчелни семейства са загинали в три общини в Северна Хърватия тази година, съобщава хърватското издание „Индекс“. Пчеларите предполагат, че причината е употреба на забранения в страната инцектицид „Фипронил“ от земеделците в района.

В Меджумурска, Вараждинска и Вуковарско-Сриемска община тази година са загинали стотици пчелни семейства, а пчеларите трябва да си набавят нови.

„Сега трябва да дезинфекцираме кошерите, а това означава, че трябва да изхвърлим восъка и меда“, обяснява Иван Думенджич, пчелар от Вуковар.

„Спасих колкото можах (пчели), но повечето измряха. Семейството с царицата майка оцеля, но остана без събирачки“, обяснява Златко Томашич, също пчелар от община Вуковар.

Въпреки че към момента причината за измирането на пчелите в района все още не е известна, все пак е открита отрова, използвана от несъвестен земеделец, отбелязва „Индекс“.

„Изненадахме се, когато разбрахме, че става въпрос за (инсектицида) „Фипронил“ – отрова, която бе забранена в Хърватия преди 12 години. Това, което ни изненада и ужаси, бе, че някой е използвал толкова изключително силна отрова“, подчертава Думенджич.

Други пчелари от близки райони дариха пчелни семейства на пострадалите пчелари от Вуковар. Хърватското Министерство на земеделието, горите и риболова пък е одобрило финансова помощ, която ще бъде разпределена наесен.

„Предвидени са около 100 000 евро за тези пчелари. Общо 185 евро е максималната сума, която ще може пропорционално, според броя на заявилите се, да бъде разпределена за изгубено пчелно семейство“, посочват от хърватското Министерство на земеделието, горите и риболова.

