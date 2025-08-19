Предупреждение бе отправено към родители да спрат да използват магнезиеви желирани бонбони, тъй като те съдържат недекларирано лекарство, наречено мелатонин, което може да причини проблеми на децата.

Мелатонинът е лекарство, което се отпуска само с рецепта и може да предизвика сънливост, главоболие, замаяност и гадене.

Тестове на две партиди Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate Gummies, проведени от Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство (MHRA), установиха, че продуктите, които вече са изтеглени от продажба, съдържат между 1,5 mg и 1,7 mg мелатонин.

На всеки, който е дал продукта на дете, се препоръчва да се обърне към медицински специалист, ако забележи нежелани странични ефекти, въпреки че не се очакват трайни увреждания.

Мелатонинът може да се дава на деца над 6-годишна възраст за регулиране на съня, ако другите методи са се оказали неуспешни.

Често се използва при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) или разстройство с забавена фаза на събуждане (DSWPD) и за краткосрочно лечение на безсъние.

На децата може да се предпише начална доза от 1 mg до 5 mg мелатонин на ден и в проучвания с деца не са установени сериозни странични ефекти.

Въпросните желирани бонбони са били препоръчани за деца над 4-годишна възраст, за да подпомогнат „спокойствието, концентрацията и храносмилането“.

Магнезиевият глицинат трябва да подпомага мускулната функция, да подобрява качеството на съня и да регулира нервната система на организма.

На родителите се препоръчва да изхвърлят продукта в местна аптека и да съобщят за всякакви странични ефекти.

Уебсайтът на марката Nutrition Ignition вече е изтрит, а продуктите са премахнати от онлайн търговци.

