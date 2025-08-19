Предупреждение бе отправено към родители да спрат да използват магнезиеви желирани бонбони, тъй като те съдържат недекларирано лекарство, наречено мелатонин, което може да причини проблеми на децата.

Мелатонинът е лекарство, което се отпуска само с рецепта и може да предизвика сънливост, главоболие, замаяност и гадене.

Следите от канабис, открити в желирани бонбони, не са били от производствения процес

Тестове на две партиди Nutrition Ignition Kids Magnesium Glycinate Gummies, проведени от Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти на Обединеното кралство (MHRA), установиха, че продуктите, които вече са изтеглени от продажба, съдържат между 1,5 mg и 1,7 mg мелатонин.

На всеки, който е дал продукта на дете, се препоръчва да се обърне към медицински специалист, ако забележи нежелани странични ефекти, въпреки че не се очакват трайни увреждания.

Вейпове и желирани бонбони с наркотици са иззети при спецакция в Пловдив

Мелатонинът може да се дава на деца над 6-годишна възраст за регулиране на съня, ако другите методи са се оказали неуспешни.

Често се използва при деца с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) или разстройство с забавена фаза на събуждане (DSWPD) и за краткосрочно лечение на безсъние.

На децата може да се предпише начална доза от 1 mg до 5 mg мелатонин на ден и в проучвания с деца не са установени сериозни странични ефекти.

Въпросните желирани бонбони са били препоръчани за деца над 4-годишна възраст, за да подпомогнат „спокойствието, концентрацията и храносмилането“.

Магнезиевият глицинат трябва да подпомага мускулната функция, да подобрява качеството на съня и да регулира нервната система на организма.

На родителите се препоръчва да изхвърлят продукта в местна аптека и да съобщят за всякакви странични ефекти.

Уебсайтът на марката Nutrition Ignition вече е изтрит, а продуктите са премахнати от онлайн търговци.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK