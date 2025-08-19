Нападението е от декември 2024 година, а при него в германския град загинаха 6 души

Съдят за убийство шофьора, който се вряза в коледен базар в Магдебург с колата си

Германски прокурори повдигнаха днес обвинения на мъжа, врязал се в множество хора на коледен базар в Магдебург през декември 2024 г., предаде ДПА.

Обвиненият, идентифициран като Талеб А. на 50 години от Саудитска Арабия, ще бъде съден за убийството на 6 души и опит за убийство на 338 души, както и по други обвинения.

Пет жени на възраст между 45 и 75 години, както и 9-годишно момче, бяха убити при нападението.

На 20 декември миналата година Талеб А. се вряза с взета под наем кола в коледен базар, пълен с хора. Атаката е продължила малко повече от минута, като автомобилът се е движил със скорост до 48 километра в час, съобщават властите.

Засега обвиняемият остава в ареста, където бе извършена оценка на психичното му състояние, която да установи способността му да носи съдебна отговорност.

Следователите заявиха, че атаката е била внимателно планирана в продължение на няколко седмици. Няма данни за съучастници в нападението.

Преди атаката Талеб А. е работил като лекар в психиатрична болница, където е лекувал криминално проявени лица. През февруари стана ясно, че негов колега е изразил тревога по повод на психичното му състояние месеци преди нападението и е съобщил за това на началниците си.

Няколко служби за сигурност също са го забелязали в миналото, но в крайна сметка той е избегнал по-задълбочено разследване и е бил класифициран като противник на ислямския екстремизъм.

