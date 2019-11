Плеяда от звезди присъства на европейската премиера на филма „Замръзналото кралство 2”, която се състоя в Лондон.

Това става шест години след излизането на екран на първата лента от поредицата, която завладя сърцата на младите зрители.

Певицата Индина Менцел, която изпя култовата песен от анимацията – Let it go, се появява и във втория филм с гласа на ледената кралица Елза. Менцел премина по снежнобелия килим заедно с колегите си Джонатан Гроф и Джош Гад, както и с други представители на творческия екип.

„Замръзналото кралство 2” излиза по кината в Съединените щати и Великобритания на 22 ноември.