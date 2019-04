Момченце, родено преждевременно с тегло едва 258 грама, ще бъде изписано от японска болница, съобщи БТА.

То прекара 6 месеца и половина в интензивното отделение на лечебното заведение.

Момченцето е родено с цезарево сечение след 22-седмична бременност поради проблеми, свързани с гестационна хипертония на майка му.

