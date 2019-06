Какви любовни преживявания ще има всяка една зодия през лятото? Специален хороскоп за bTV радио изготви астрологът Светлана Тилкова - Алена.

ОВЕН

Необвързаните ще се радват на комплименти, ще са ухажвани, може да срещнат половинката си. Не бъдете напористо импулсивни. Предупреждението за всички е да внимавате да не изпускате нервите, ако ви ядосат, за да не стреснете и уплашите любимите си.

ТЕЛЕЦ

През лятото сте изтъкани от емоции и на моменти действате импулсивно. Ако избегнете разочарованията, ще бъдете обградени от почитатели, а ако сте необвързани може да срещнете по време на вашата почивка или при делово пътуване вашата половинка.

БЛИЗНАЦИ

Думите, които характеризират вашето лято са: влюбени, сгодени и женени. За вас лятото е носител на щастие. Ще сте ухажвани от родените в огнените знаци, които са привлечени от вашето добро настроение, създаващо поводи за веселие смях.

РАК

Семейните да се предпазват от флиртове и изневери, а ако не сте семейни може да ви изненада познанство и влюбеност в представител на Риби. Ще бъдете обичани, ценени и уважавани, но се пазете от финансови загуби заради ненужна щедрост и желание за задоволявате нечии капризи.

ЛЪВ

Летните месеци ви позволяват да сбъднете желанията си. Ще срещате и ще се запознавате с впечатляващи мъже и жени. Ако сте самотни и необвързани имате богата възможност за личен избор. И все пак бъдете отговорни към личните си отношения, защото ако имате скорошно познанство и изведнъж се появи нов обект, грабващ вниманието ви, рискувате от два стола да се стоварите болезнено на земята.

ДЕВА

През летните месеци както винаги сте склонни да критикувате и да подреждате живота на околните. През юли и август съдбата ви поднася възможността да видите и красивите черти на хората, а необвързаните може да се влюбят, но ако продължавате да сте фиксирани върху малките детайли и сте заядливи отношенията ви няма да се развият.

ВЕЗНИ

Летните месеци не ви позволяват да се криете от възникващите проблеми. Застанете смело срещу тях и ги посрещнете, за да намерите бързото им решение. Във ваша вреда е да прекалявате с компромисите, които ви лишават от нормални интимни отношения. Бъдете внимателни през август и не нарушавайте постигнатата крехка хармония в отношенията.

СКОРПИОН

Съхранете добрите отношения с вашите стари приятели, не ги отдалечавайте, защото чрез тях ще спечелите нови полезни познанства и отношение. През август Венера и Марс ще ви завихрят в облаците на любовта, но ако решите да се обвързвате сериозно и да обявите годеж или дата за сключване на брак, внимавайте и се убедете, че няма да направите грешката и да си окажете свързали живота си с хора, различаващи се от вас както със своя морал, така и със своята житейска философия.

СТРЕЛЕЦ

Радвате се на успешна кариера през лятото, но имате възможност, много дълго чакана, най-сетне заслужена - да срещнете човека на вашите мечти, с когото да изживеете живота си. Привличате обожатели, управлявате живота на вашия любим, ако сте обвързани или семейни, но нека бъде с мярка. В края на юни може да прехвърчат искри в отношенията ви, но през юли и август сте готови на сдобряване.

КОЗИРОГ

Много от вас ще разсъждават по необичаен начин за личните си отношения. Да се влюбите когато светът е в криза /която може да съществува само във вашите глави/, това е необмислен риск. Но Съдбата има други планове за вас - орисва ви на открити разговори, за да съхраните отношенията си. Споделете как виждате съвместния ви живот и чуйте и другото мнение. Ако сте искрени имате възможност да бъдете щастливи заедно.

ВОДОЛЕЙ

Юпитер повлиява през лятото вашите лични отношения. За изненада на вашите роднини, близки и приятели, вие, които до този момент сте били самотни ще се сгодите и преди края на лятото ще се ожените. А през есента ще ви зарадва новината за очакваната първа рожба. За да съхраните съществуващото или ново щастие от вас се иска само едно - застанете стабилно на земята.

РИБИ

Чаровни, чувствени, верни, през летните месеци ви очаква среща с партньор, за когото мечтаете и който ще изпълнява вашите желания и ще сбъдва мечтите ви. Надмогвате вашата колебливост, която блокира изказа на чувствата ви и отваряте своята магистрала към щастието, такова, каквото сте си го мечтали.