Днес се навършват 28 години от смъртта на легендарния вокалист на рок групата „Куин” Фреди Меркюри. Той умира на 45 години през 1991 г. в Лондон от пневмония и усложнения, предизвикани от СПИН.

Музикантът ще бъде запомнен с уникалния си глас, който покрива четири октави. Истинското му име е Фарук Булсара, роден е през 1946 г. в Занзибар и израства там, за кратко живее в Индия, след което през 1959 г. със семейството му се преместват във Великобритания.

През 1970 г., заедно с Мрайън Мей и Роджър Тейлър формират легендарната „Куин”. Фреди е този, който предлага името. Групата сменя няколко басиста. Стилът на музикантите непрекъснато се мени.

В едно музикално произведение звучат причудливи смесици от рок и опера, източни мелодии и църковна музика. Фреди е блестящ пианист и държанието му на сцената заразява всички.

Творчеството на Фреди Меркюри не секва и след смъртта му. През 1995 г. е издаден албумът „Made in Heaven“ (Създаден в рая). Той съдържа неиздавани студийни записи и импровизации на музиканта и остава начело на класациите с едноименния сингъл няколко седмици.

През 1992 г. Меркюри получава посмъртно британската награда за изключителен принос към британската музика. Той е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2001 г., избран е за най-добър певец на всички времена в анкета от 2005 г., организирана от „Blender” и 18-ти в списъка на „Rolling Stone” за 100-те най-велики певци на всички времена.

През годините той упорито и до последно отрича болестта си. Към 1990 г. пресата вече широко спекулира относно здравословното му състояние, тъй като той страни от интервюта и публични изяви.

Клипът към песента „These Are the Days of Our Lives“ показва много отслабналия Меркюри в неговите последни сцени пред камера. Въпреки състоянието си, Меркюри държи да помага и да работи с „Куин” до последно.

Към края на живота си Меркюри започва да губи зрението си и се влошава дотолкова, че да не може да стане от леглото.

Поради влошаващото си положение, той решава да забърза смъртта си, като отказва да пие лекарствата си и пие единствено болкоуспокояващи.

На 23 ноември 1991 г. Фреди вика мениджъра на „Куин“ в Кенсингтън, Лондон, и му връчва съобщение за пресата:

„Поради огромния натиск на медиите през последните две седмици, искам да потвърдя, че съм болен от СПИН. Смятах за коректно да пазя в тайна информацията досега заради близките ми. Но дойде моментът моите приятели и фенове по целия свят да научат истината. Надявам се, че всички ще подкрепят мен, моите лекари и всички останали по света, които се борят срещу това ужасно заболяване”, пише Фреди.

24 часа по-късно музикантът умира. Погребението е по зороастрийски обичай. Фреди е кремиран.