Водата на Плевен е била замърсена при строителството на газопровода "Южен поток", но е не влязла в града.

Това заяви на пресконференция Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите (2020 - 2021 г.) в кабинета "Борисов 3", цириран от БТА.

"Никой не плаши сега хората с нещо от 2020 г., но дори и тогава, когато е било, сме успели да го предотвратим", коментира той.

"Дали е замърсена водата и дали е била опасна – категорично да, дали е влязла в града – категорично не", заяви Димитров.

Той каза, че вече няма такава вода, тъй като водоизточникът на тези сондажи е бил преграден при строителството на газопровода.

Бившият министър обясни, че фирмата, която е трябвало да премине със сонда под реката, стигайки до конкретен метър, не е могла да продължи, защото бентонитът, емулсиите и полимерите, които се нагнетяват под налягане заедно със сондата, изтичат във водното тяло и тръгват надолу към кладенците.

Той допълни, че след това този метод е прекратен и е направена траншея през реката, а бентонитът е закопан. По думите му след оказван натиск от него бентонитът е намерен закопан, а откритите количества - депонирани.

Единствената вода в града в момента е от язовир "Долни Дъбник", обясни Димитров. "

"В момента от язовира наливат около сондажите водата да влезе вътре. До Нова година бяха налели 15 млн. кубика, от тях 5 млн. бяха влезли и изпратени към града", добави той.

Димитров предложи на съществуващата тръба от язовира, по която сега има отклонение и се пълнят сондажите около кладенците в Крушовица, в които подземната вода вече не идва или идва много малко, да се сложи модул, който да я пречиства, и в града да влиза чиста вода.

Тези, които правиха газопровода, са длъжници на града, хубаво беше да си върнат жеста, коментира Димитров.

"Включително говорихме преди газопровода да направят няколко проучвателни сондажа и с тръба да прехвърлят до действащите съоръжения", добави той.

