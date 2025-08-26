Две момичета са скочили от влак по време на движение на жп гара Клисура. Инцидентът е станал по обед, съобщават от полицията. Момичетата са на 20 и 21 години и са откарани в болница.
Около 13:30 ч. днес на телефон 112 е постъпил сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.
Момичетата са откарани в болница за прегледи, като едното е пострадало по-сериозно.
По първоначални данни двете предприели рисковото слизане в движение от композицията, след като не успели да отворят вратата на вагона и пропуснали гарата си в град Клисура.
По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е Районна прокуратура – Пловдив.
