Две момичета са скочили от влак по време на движение на жп гара Клисура. Инцидентът е станал по обед, съобщават от полицията. Момичетата са на 20 и 21 години и са откарани в болница.

Около 13:30 ч. днес на телефон 112 е постъпил сигнал, че в района на жп гара Клисура са забелязани две пътнички да скачат от потеглилия вече влак в посока Бургас.

Момичетата са откарани в болница за прегледи, като едното е пострадало по-сериозно.

По първоначални данни двете предприели рисковото слизане в движение от композицията, след като не успели да отворят вратата на вагона и пропуснали гарата си в град Клисура.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е Районна прокуратура – Пловдив.



