Лекар, качил снимка на себе си, докато извършва мозъчна операция на пациент, в сайт за запознанства без негово съгласие, е отстранен.

Д-р Сайед Талиби от Тамуърт, Стафордшир, призна, че е качил снимка, показваща оголен мозък на пациент по време на операция на живо, заедно с описание на себе си като „28-годишен мозъчен хирург“ през септември 2017 г., пише Индипендънт.

Освен това той е заплашвал жена, правил е расистки коментари и е позирал за снимки с оръжие, установи Службата на медицинските трибунали (MPTS). Редица от обвиненията са свързани с жена, която го е обвинила в изнасилване.

Той е заличен от регистъра на Генералния медицински съвет (GMC).

През юли 2018 г. Талиби е арестуван по обвинения в три изнасилване. Полицията е открила няколко негови изображения с множество ножове, брадва и реплики на оръжия.

Лекарят се е държал заплашително или обидно към жена, включително е заявил, че ще я подложи на уотърбординг – техника на мъчение, при която вода се излива върху лицето на човек – и я е нападнал физически през 2017 г.

Отстраняването му от медицинските регистри може да се обжалва от обвиняемия.

