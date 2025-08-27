За рекордните 175 500 паунда продадоха 20-годишен Range Rover на кралица Елизабет II (ВИДЕО)

20-годишен Range Rover, който някога е принадлежал на покойната кралица Елизабет II, беше продаден на търг за над десет пъти повече от пазарната му стойност.

Аукционната къща Iconic Auctioneers продаде личния ѝ Range Rover V8 Supercharged Vogue SE от 2006 г. за 175 500 паунда с включени такси — нов световен рекорд за модел L322 Range Rover, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

Първоначалната оценка бе между 50 000 и 70 000 паунда — значително над обичайната цена за подобен модел. За сравнение, идентични Range Rover-и от 2006 г. с по-нисък пробег се продават на пазара за 9 000 – 16 000.

Цената обаче скочи заради ожесточено наддаване между двама колекционери — от Карибите и Япония. В крайна сметка автомобилът бе спечелен от купувач от Карибите.

Автомобилът е доставен нов на кралица Елизабет II през 2006 г. и е бил част от кралския автопарк в продължение на две години, преди да бъде освободен от официална употреба през 2008 г.

Аукционната къща определи продажбата като „голяма чест и привилегия“, подчертавайки уникалната история и произхода на автомобила.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER