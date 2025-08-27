dalivali.bg
За рекордните 175 500 паунда продадоха 20-годишен Range Rover на кралица Елизабет II (ВИДЕО)

За сравнение - идентични Range Rover-и от 2006 г. с по-нисък пробег се продават на пазара за 9 000 – 16 000

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:43 ч. 27.08.2025 г.

20-годишен Range Rover, който някога е принадлежал на покойната кралица Елизабет II, беше продаден на търг за над десет пъти повече от пазарната му стойност.

Аукционната къща Iconic Auctioneers продаде личния ѝ Range Rover V8 Supercharged Vogue SE от 2006 г. за 175 500 паунда с включени такси — нов световен рекорд за модел L322 Range Rover, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС. 

Принц Хари няма да се върне, освен ако Уилям не му се извини

Първоначалната оценка бе между 50 000 и 70 000 паунда — значително над обичайната цена за подобен модел. За сравнение, идентични Range Rover-и от 2006 г. с по-нисък пробег се продават на пазара за 9 000 – 16 000.

Цената обаче скочи заради ожесточено наддаване между двама колекционери — от Карибите и Япония. В крайна сметка автомобилът бе спечелен от купувач от Карибите.

Отвориха капсулата на времето на принцеса Даяна, затворена през 1991 година (СНИМКИ)

Автомобилът е доставен нов на кралица Елизабет II през 2006 г. и е бил част от кралския автопарк в продължение на две години, преди да бъде освободен от официална употреба през 2008 г.

Аукционната къща определи продажбата като „голяма чест и привилегия“, подчертавайки уникалната история и произхода на автомобила. 

