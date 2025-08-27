Кутията съдържаше и копие от вестник „Таймс“ от датата на заравянето на капсулата

Отвориха капсулата на времето на принцеса Даяна, затворена през 1991 година (СНИМКИ)

Капсула на времето, заровена от Даяна, принцеса на Уелс, в болница „Грейт Ормънд Стрийт“ през 1991 г., беше отворена.

В нея бяха открити CD на Кайли Миноуг, калкулатор, захранван със слънчева енергия, и паспорт.

Снимка: Great Ormond Street Hospital for Children

Дървената кутия, обвита в олово, беше запечатана, за да отбележи полагането на основния камък на сградата на Variety Club на болницата, която отвори врати през 1994 г.

Предметите в капсулата бяха избрани от две деца, спечелили конкурса „Свети Петър“, и бяха предназначени да представят живота през 90-те години на миналия век.

Други предмети включваха джобен телевизор, холограма на снежинка и снимка на принцеса Даяна.

Снимка: Great Ormond Street Hospital for Children

Капсулата на времето е трябвало да бъде открита след „стотици години“, но е била изкопана, за да се направи място за изграждането на детски онкологичен център.

Принцеса Даяна става президент на болницата през 1989 г. и посещава детската болница няколко пъти преди смъртта си през 1997 г.

Тя помага на двете деца да изберат предметите, които да бъдат поставени във времевата капсула.

CD-то с албума „Rhythm of Love“ на Кайли Миноуг, издаден през 1990 г. и включващ песните „Better the Devil You Know“, „What Do I Have to Do“ и „Shocked“, беше един от 10-те включени артикула. CD-то беше избрано от Дейвид Уотсън, тогава на 11 години, от Пейнтън, Девън. Той избра също лист рециклирана хартия и паспорт.

Силвия Фоулкс, тогава на 9 години, от Норич, избра колекция от британски монети, контейнер с пет дървесни семена и холограма на снежинка.

Кутията съдържаше и копие от вестник „Таймс“ от датата на заравянето на капсулата.

Снимка: Great Ormond Street Hospital for Children

Заглавията на първа страница включват: „Готвените меса привличат тълпи от съветски избиратели“ - редом със снимка на бившия съветски лидер Михаил Горбачов - и „САЩ отхвърлят молбата за иракски военни самолети, докато бунтовниците се приближават“.

Изображения, публикувани от архивисти, показват някои повреди по предметите, но те са до голяма степен непокътнати.

Служители, родени през 1991 г. или вече работещи в болницата през 1991 г., са помогнали за нейното премахване.

Заравянето на капсулата на времето е било подобно на церемония през 1872 г., по време на която тогавашната принцеса на Уелс Александра полага основен камък на болница, като същевременно запечатва капсула на времето. Тази капсула на времето, която съдържа снимка на кралица Виктория, не е намерена.

Новият детски онкологичен център ще бъде „национален ресурс за лечение на детски ракови заболявания“, се казва в изявление.

Дизайнът му ще помогне на клиничните екипи да разработят „по-добри и по-ефективни лечения“ за децата, пребиваващи в болницата.

