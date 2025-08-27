В началото на август четири тела бяха открити в река Сена близо до Шоази-льо-Роа, Франция. Днес стана ясно, че пето тяло е било извадено от речната полиция на 26 август. Информацията беше потвърдена от прокуратурата в Кретей, която е започнала разследване, пишат от FRM6.

Според първоначалните данни, тялото е на мъж от европейски произход, който е престоял във водата няколко дни. То е открито на около осем километра от мястото, където на 13-ти август бяха намерени другите четири тела.

„Това тяло все още не е идентифицирано. На пръв поглед не показва следи от насилие“, заявиха от прокуратурата в Кретей. Четирите други тела също не показвали признаци на насилие при първоначалния оглед.

