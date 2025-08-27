Нови експлозии се чуха на пристанището в германския град Хамбург. Същевременно спасителните служби бяха овладели големия пожар, който бушуваше повече от 40 часа.

Два контейнера се възпламениха и трябваше да бъдат гасени с водни оръдия от безопасно разстояние, според говорител на пожарната служба в Хамбург. Спасителните екипи създадоха водни завеси между контейнерите, за да предотвратят разпространението на пожара, информира БГНЕС.

На мястото бяха разположени около 30 пожарникари. Те отвориха контейнерите и загасиха жаравата.

Разследването на причините за пожара може да започне едва след приключване на всички пожарогасителни операции.

