Огромният пожар, който избухна вчера и унищожи и частично срути склад в германското пристанище Хамбург, беше потушен от пожарникарите, съобщиха официални представители, цитирани от ДПА.

Огънят възникна вчера следобед в квартал "Ведел" в югоизточната част на Хамбург. Около 120 огнеборци гасиха последните огнища и жарава, но големият пожар на мястото беше ликвидиран.

"Пожарът в голямата зала вече е потушен", съобщи говорител на пожарната служба, цитиран от БТА.

Шестима души са ранени. Един от тях е в критично състояние, а втори е сериозно ранен. Трима пожарникари са получили травми от взрива, а един шофьор е бил ранен от летящи отломки на магистрала А1. 25 души бяха спасени от района, някои от тях с лодка.

Според информациите пожарът е бил причинен от горяща кола в склада. По-рано все още беше твърде опасно приближаване до центъра му.

Газови бутилки, съхранявани в склада, експлодираха в продължение на няколко часа, като при взривяването им някои от тях са били изхвърлени на няколкостотин метра във въздуха и са предизвикали допълнителни пожари в околността.

"Имаше още експлозии, причинени от контейнери с газ под налягане", каза говорителят, докато зоната оставаше отцепена.

Полицейските следователи също не можаха да започнат работа на мястото поради продължаващото наличие на токсични газове.

