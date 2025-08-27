10-часа дневно на работа и то само 4 дни - по-кратката седмица вече е реално предложение на гръцките власти. Какви ще са ползите от това за работниците и бизнеса?

Новият мащабен законопроект на гръцкото правителство цели да извади наяве скритите часове извънреден труд.

Това, което ще бъде добре за бизнеса, ако предложението бъде прието, е, че разходите за извънреден труд от страна на работодателя ще бъдат по-ниски.

В същото време извънредните часове ще се заплащат по-скъпо на работниците.

Най-вероятно законът ще бъде приет, въпреки че предизвика голяма полемика.

