20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел

Двама 18-годишни са в болница

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:24 ч. 27.08.2025 г.

Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Инцидентът се е случил в 20 минути след 02.00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец към Котел.

Лек автомобил, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници, предаде БГНЕС. 

Пиян 26-годишен мъж катастрофира във фасада на жилищна кооперация в София (СНИМКИ)

При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.

Младият шофьор и момче на 18 години са откарани в болницата в Сливен.

Верижна катастрофа край Владая, мъж е с опасност за живота

От областната дирекция на полицията съобщиха тази сутрин, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана
Близки на починалата родилка в Русе нахлуха в АГ комплекса на болница "Канев" (ВИДЕО)
„Пирогов": Детето, ударено от АТВ, продължава да е в кома. Не могат да се дадат прогнози
Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура
Две деца - на 4 и 6 г., са избягали от детска градина в Сапарева баня
