20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел

Двама младежи са загинали в катастрофа край Котел. Инцидентът се е случил в 20 минути след 02.00 часа на километър 45 по второкласния път в посока от село Градец към Котел.
Лек автомобил, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници, предаде БГНЕС.
При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години.
Младият шофьор и момче на 18 години са откарани в болницата в Сливен.
От областната дирекция на полицията съобщиха тази сутрин, че на водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества.
По случая е образувано досъдебно производство.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK