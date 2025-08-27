26-годишен мъж се удари с автомобила си във фасада на жилищна кооперация в столичния квартал „Дружба-2“.

Инцидентът е станал през изминалата нощ на ул "Обиколна". Пробата за алкохол е показала над 1,2 промила алкохол в кръвта, казаха за bTV от СДВР.

Няма пострадали. Водачът е задържан.

Според свидетели, по чудо инцидентът се е разминал без жертви. По думите им шофьорът се е движел с над 100 км/ч. - прелетял е над велоалеята, счупил е бетонната ограда до блока и се врязва в жилищната кооперация.

