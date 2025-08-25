Движението по пътя София – Перник е силно затруднено заради катастрофа край Владая, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. От СДВР допълниха, че в катастрофата са участвали три автомобила.

При сблъсъка е пострадал мъж, който е с опасност за живота.

Движението в района на инцидента се осъществява в една лента и се регулира от „Пътна полиция“.

Трафикът през отсечката допълнително се усложнява заради ремонта по отсечката между гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK