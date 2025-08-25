Движението по пътя София – Перник е силно затруднено заради катастрофа край Владая, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. От СДВР допълниха, че в катастрофата са участвали три автомобила.
При сблъсъка е пострадал мъж, който е с опасност за живота.
Движението в района на инцидента се осъществява в една лента и се регулира от „Пътна полиция“.
Трафикът през отсечката допълнително се усложнява заради ремонта по отсечката между гара „Владая“ и пътен възел „Даскалово“.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK