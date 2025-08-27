dalivali.bg
Уволниха лекар, публикувал снимка от мозъчна операция в сайт за запознанства

Уволниха лекар, публикувал снимка от мозъчна операция в сайт за запознанства
Турция обяви "историческа трансформация" заради новия си "Стоманен купол"

Турция обяви "историческа трансформация" заради новия си "Стоманен купол"

Мистериозно убийство в Париж: Открито е пето тяло по бреговете на Сена (ВИДЕО)

Кремъл похвали усилията на САЩ за край на войната, но е недоволен от предложенията на Европа

В навечерието на вота на доверие: Макрон обяви пълна подкрепа за френския премиер

Искат постоянен арест за 18-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

Кметът на Тутракан: В района забелязахме сърни. Ако имаше опасен хищник, нямаше да са там

Муцунски: Няма да направим промени в конституцията, ако ЕС не даде гаранции

Древна находка: Откриха миниатюрна фигурка, смятана за първия викингски „портрет" (ВИДЕО)

Младоженец почина след безразборна стрелба на сватба в Турция
България

Потвърдиха графика на учениците: Есенна ваканция 4 дни, Коледна - 12

Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура

Снимка: Ладислав Цветков, bTV
Публикувано в  15:02 ч. 27.08.2025 г.

Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане. Както Просветното министерство първоначално предложи почивни ще са дните от 31 октомври и до 3 ноември включително.

Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари включително, а пролетната за учениците от 1-ви до 11-и клас от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва малко по-късно - на 8 април.

Обмисля се телефоните да не се ползват и през междучасията в училище

Почивката между двата срока ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари включително. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана

Инцидентът в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев карал АТВ-то под въздействието на марихуана
20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)

20-годишен младеж и момиче на 17 г. загинаха в катастрофа край Котел (ВИДЕО)
„Попита ме как е възможно": Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана

„Попита ме как е възможно“: Адвокатът на Бургазлиев отрича той да е употребявал марихуана
Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура

Две момичета скочиха от влак в движение на жп гара Клисура
Концерт блокира центъра на София за няколко дни

Концерт блокира центъра на София за няколко дни
Снимка: 10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви промени предлагат в Гърция?
10-часов работен ден 4 дни в седмицата: Какви промени предлагат в Гърция?
Снимка: Проблемът с животните у нас: "Всички сме изправени до стената и чакаме времето за разстрел"
Проблемът с животните у нас: "Всички сме изправени до стената и чакаме времето за разстрел"
Снимка: 3-стаен апартамент в София - около 300 хил. евро, какво ще се случи с цените в еврозоната?
3-стаен апартамент в София - около 300 хил. евро, какво ще се случи с цените в еврозоната?
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест