Турция обяви "историческа трансформация" заради новия си "Стоманен купол".

Многослойната система за противовъздушна отбрана „Стоманен купол“ на Турция е изградена изцяло от турски платформи и интегрирана стратегия за проектиране, използваща синхронизирани операции и изкуствен интелект (ИИ) в подкрепа на процесите на вземане на решения, посочват властите.

От Анкара определят системата като един от най-конкретните символи на решителните стъпки на Турция в отбранителната индустрия.

Официалното представяне на Стоманения купол е на 27 август.

