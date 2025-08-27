Сложна остава обстановката с развитието на шарката по дребните преживни животни. Точно поради тази причина вчера от БАБХ удължиха срока на действието на мерките. 

"Всички са губещи в тази ситуация, най-вече животновъдите, но има и причини за това нещо и те трябва да се изследват. Не е тайна, че България е входна врата, както и Гърция за болестите и заразите влизащи от Азия и Турция. В края на краищата и Европейската комисия това го знае и заради това Турция ваксинира и въпреки това изнася за цял свят своите продукти. ЕС трябва да защити интереса на страните, които са пушечното месо. Разпространява се сред бранша тезата, че с различни мерки искат да унищожат животновъдството. Подпомагането на България е два пъти по-малко от другите държави", заяви Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите.

Шарка по овцете: Полемика дали трябва да се ваксинират животните

Имаме вече транзирани около 15 000 животни. Лека полека ние вървим към гръцкия сценарии, който категорично за нас не е приемлив. Там от 1 година се борят с това заболяване и вече имат над 200 000 евтаназирани животни. Ние вече имаме лошия опит до нас и затова не сме съгласни с него. Това е една психологическа атака към всички животновъди, което не е окей, коментира Симеон Караколев - съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Ново огнище на шарка по овце и кози в Хасковско: Умъртвени са над 200 животни

Според Караколев трябва да се премине към ваксинация. Ваксинацията има два аспекта - локално приложение на ваксинацията или посъвместното/национално. "На този етап мислим, че локалното приложение на ваксинацията е подходящо. Самите ветеринарни лекари трябва да направят своята организация", заяви Караколев. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 