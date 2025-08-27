Сложна остава обстановката с развитието на шарката по дребните преживни животни. Точно поради тази причина вчера от БАБХ удължиха срока на действието на мерките.

"Всички са губещи в тази ситуация, най-вече животновъдите, но има и причини за това нещо и те трябва да се изследват. Не е тайна, че България е входна врата, както и Гърция за болестите и заразите влизащи от Азия и Турция. В края на краищата и Европейската комисия това го знае и заради това Турция ваксинира и въпреки това изнася за цял свят своите продукти. ЕС трябва да защити интереса на страните, които са пушечното месо. Разпространява се сред бранша тезата, че с различни мерки искат да унищожат животновъдството. Подпомагането на България е два пъти по-малко от другите държави", заяви Димитър Зоров, председател на асоциацията на млекопреработвателите.

Имаме вече транзирани около 15 000 животни. Лека полека ние вървим към гръцкия сценарии, който категорично за нас не е приемлив. Там от 1 година се борят с това заболяване и вече имат над 200 000 евтаназирани животни. Ние вече имаме лошия опит до нас и затова не сме съгласни с него. Това е една психологическа атака към всички животновъди, което не е окей, коментира Симеон Караколев - съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Според Караколев трябва да се премине към ваксинация. Ваксинацията има два аспекта - локално приложение на ваксинацията или посъвместното/национално. "На този етап мислим, че локалното приложение на ваксинацията е подходящо. Самите ветеринарни лекари трябва да направят своята организация", заяви Караколев.

