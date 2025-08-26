3-километрова защитна зона и 10-километрова предпазна зона са изградени около село Левка и хасковския квартал „Болярово“ заради шарка по овцете и козите.

Случаите наложиха свикването на епизоотична комисия, на която бяха обсъдени предприетите мерки за ограничаване на разпространението на заболяването.

До момента в „Болярово“ са евтаназирани 23 животни. Всички 220 овце във фермата в село Левка също са умъртвени.

Огнищата на болестта в област Хасково от началото на летния сезон са вече десетина.

Предходното бе регистрирано на 4 август в село Чернодъб, също в Община Свиленград, където заболяването засегна ферма със 144 животни.

Властите призовават за повишено внимание от страна на стопаните.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се е консултирала с Европейската комисия от Генерална Дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ относно епизоотичната обстановка.

Предстои Централен епизоотичен съвет, на който ще се обсъди и вземе решение относно евентуално прилагане на ваксинация за животните.

Какви мерки са предприети, за да се спре разпространението на болестта – гледайте във видеото коментара на д-р Георги Илиев, директор на БАБХ-Хасково!

