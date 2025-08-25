Второ огнище на заболяването шарка по овцете и козите е регистрирано днес в Хасково

Огнище на заболяването шарка по дребните преживни животни е регистрирано на територията на Хасково в квартал "Болярово", съобщиха от областната администрация.

Заради случая е свикано заседание на Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Митко Петров.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Георги Илиев е информирал присъстващите представители на институциите, че е определена трикилометрова предпазна зона около огнището, коя включва мащаба на град Хасково. Въведената наблюдавана зона около обекта със зараза от 10 километра обхваща селата: Въгларово, Тракиец, Гарваново, Клокотница, Конуш, Войводово, Манастир и Текето в община Хасково, в община Димитровград тя достига до село Каснаково, а в Минерални бани включва село Татарево.

По информация от областната управа в засегнатия животновъден обект в Хасково са извършени действия по хуманно умъртвяване на 20 доказани с болестта животни, както и на контактни с тях.

Това е второто огнище на шарка по овцете и козите в област Хасково, обявено в рамките на деня. По-рано днес беше съобщено за засегнат обект в свиленградското село Левка.