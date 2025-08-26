Продължава шарката по овцете в Хасковско. Фермери настояват за ваксинация на животните. Преработвателите обаче имат притеснения, дали ако се извърши имунизиране, ще могат да изнасят продукцията си.

Поредните две нови огнища на шарка по овцете в Хасковско доведоха до ликвидиране на животните в две ферми и разшириха периметъра на забраните:

„Начинът на предпазване е да се спре неконтролируемото придвижване на животни. Забранено е изкупуването на сурово овче мляко, забранено е също посещението на фермите от външни лица“, каза д-р Георги Илиев, директор ОДБХ –Хасково.

За втори път в рамките на година стопанството на Димитър Янев попада в зона със забрани. Стадото му от 220 животни остава затворено и не може да продава:

„Аз имам животни, които трябваше да се продадат. Иска човек да вземе, да създаде ново стадо. Заради забраната, която имаме, тези животни са непродаваеми“, казва мъжът.

Димитър е на ръба на фалита, защото държавата компенсира само стопаните, които губят животни.

„Ваксинация, на всяка цена, за да се запазят тези животни“, смята той.

Темата с ваксините обаче предизвиква и притеснения. Асоциацията на млекопреработвателите настоява за компенсации за всички животновъди, които търпят загуби.

Не очакват проблеми с износа на продукти за Евросъюза, но не знаят какво ще стане с този към трети страни в Близкия изток, Великобритания, Съединените щати и Австралия:

„Oколо 60-70% от овчите млечни продукти отиват за трети страни и това е тревожно, ако българското правителства не може да се споразумее с тези 5-6 страни“, заяви Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите.

„Предстои провеждане на среща и с представители на дипломатически мисии на трети страни, на която ще бъдат обсъдени потенциалните търговски последици.“

Заради унищожаването на цели стада има опасения, че може да загубим някои породи от генофонда.

От началото на годината 143 са регистрираните и ликвидирани огнища на шарка по овцете и козите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK