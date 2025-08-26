Продължаващата водна криза в Плевен доведе до поставяне на ултимативни срокове, предупреждение и „вдигане на жълт картон“ за областния управител Николай Абрашев. Ултиматумът постави премиерът Росен Желязков. В същото време продължават сондажите в райони в търсене на нови водоизточници.

По думите на премиера бедствието и драстичният режим в Плевен се дължат на лошо и неамбициозно управление на града през годините, както и на недобра координация между институциите. Росен Желязков не изключи и уволнения, ако ситуацията не се промени, като даде за това срок от две седмици.

Отговор за „жълтия картон“, който му е вдигнат, губернаторът на Плевен Николай Абрашев даде малко преди да започне срещата с представители на училищата, в които заради безводието предстои да се инсталират хидрофорни уредби преди началото на учебната година.

Темата коментира и регионалния министър Иван Иванов по време на инспекция на строителството на ЛОТ 1 от магистрала „Хемус“. Междувременно сондажите в търсене на водоизточници продължават, но с бавни темпове.

„Координацията между местната и централната власт трябва да се промени, давам двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени. Приемете, че това е „жълт картон“ за областния управител на Плевен“, каза Желязков.



Последва и реакция на областния управител Николай Абрашев, който обяви, че е готов да си подаде оставката, ако премиерът му я поиска.



Заради кризата, която продължава втора година, плевенчани готвят нови масови протести, включително с автошествия и затваряне на пътища. Настояват за отговорност от кмета и от местния ВиК-шеф.

В момента усилията се насочват към спиране на загубите на вода по мрежата, които са 75%, каза регионалният министър Иван Иванов: „Изпращам екипи от цялата страна на ВиК-операторите, които да установят всички течове, всички кражби, защото имаме сериозен проблем с кражбите. И отделно съм разпоредил във всички квартали да бъдат разположени водоноски“.



Първият от планираните 30 сондажа около Плевен работи от седмица и вече е достигнал половината дълбочина. Очакваният дебит е между 10 и 15 литра в секунда. Трима министри – регионалният, на околната среда и на земеделието, утре трябва да докладват на правителственото заседание всички мерки, които са предприети за Плевен.

