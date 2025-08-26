Предупреждение и "жълт картон" за областния управител на Плевен. Ултиматумът е от премиера Росен Желязков и е заради водната криза.

В същото време продължават сондажните дейности. Спешно започва и подмяна на компрометираната мрежа.

Координацията между местната и централната власт трябва да се промени, давам двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени. Приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен, заяви Желязков.

Последва и реакция на областния управител Николай Абрашев: "Човек, който си върши работата и плевенчани виждат. Не мога пак да коментирам това, което е казал моят началник, това е неговата преценка, не бих си позволил да превишавам правомощията". На въпрос дали би си подал оставката, областният управител заяви, че ако премиерът я поиска - ще си я подаде.

Заради кризата, която продължава втора година, плевенчани готвят нови масови протести, включително с автошествия и затваряне на пътища. И от своя страна настояват за отговорност от кмета и на местния ВиК-шеф. "Стана ясно, че те не са направили абсолютно нищо и че тепърва ще започнат да мислят за спешни мерки", каза Ана Митова.

Водата, която тече първия един час, е кал, предразполага към всякакви инфекции, заболявания и т.н, тая вода реално не е годна за пиене.

В момента усилията се насочват към спиране на загубите на вода по мрежата, които са 75 процента, каза регионалният министър. "Изпращам екипи от цялата страна на ВиК-операторите, които да установят всички течове, всички кражби, защото имаме сериозен проблем с кражбите. И отделно съм разпоредил във всички квартали да бъдат разположени водоноски", заяви министър Иван Иванов.

